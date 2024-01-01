Yandex
Scale 2024
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Yandex Scale

— большая конференция для тех, кто создаёт цифровые продукты и решения
25/09

Что будет на конференции

  • 11:00-13:00
    Главный доклад
    • Олег Коверзнев
      Олег Коверзнев
      Сооснователь платформы, руководитель Yandex Cloud
    • Александр Черников
      Александр Черников
      Генеральный директор Yandex Cloud в России и СНГ
    • Григорий Атрепьев
      Григорий Атрепьев
      Директор по развитию продуктов, Yandex Cloud
    • Иван Пузыревский
      Иван Пузыревский
      Директор по технологиям, Yandex Cloud
    • Евгений Сидоров
      Евгений Сидоров
      Директор по информационной безопасности, Yandex Cloud
    • Дмитрий Иванов
      Дмитрий Иванов
      Руководитель сервисов для разработчиков, Yandex Infrastructure
  • 13:30-18:30
    INFRA & DEVTOOLS
    • Compute Cloud: гибче, быстрее, безопаснее
    • Приватные сети и S3 в публичном облаке
    • Создание гибридной инфраструктуры
    • Разработка высоконагруженных систем
    • ИИ-сервисы для разработки
    Бекграунд
  • 13:30-18:30
    DATA PLATFORM
    • Отказоустойчивость баз данных
    • PostgreSQL 17: что нового
    • Управление метаданными
    • Анализ и визуализация
    • Serverless-аналитика
    • Новые горизонты YDB
    Бекграунд
  • 13:30-18:30
    ML & AI
    • Генеративные нейросети
    • Речевые технологии и аналитика
    • Обучение ML-моделей
    • AI-ассистенты
    • Кейсы клиентов
    Бекграунд
  • 13:30-18:30
    SECURITY
    • Прозрачность работы платформы
    • Комплексная cloud-native‑защита
    • Наблюдаемость облачной инфраструктуры
    • Защита приложений
    • Практические рекомендации по безопасности
    Бекграунд
  • 13:30-18:30
    SERVERLESS
    • Бессерверная оркестрация и интеграция
    • Как устроена вычислительная платформа Serverless
    • LowOps, low-code, pay‑as‑you‑go
    • Сервисы отправки уведомлений
    • Событийно-ориентированные архитектуры и приложения
    Бекграунд
Смотреть программу
31
доклад
50
спикеров
10 000+
участников в онлайне
1300
участников конференции на площадке
ТрекиПространство
для общения, обучения и обмена опытом
МХАТбекграунд
25/09
МХАТ ИМ. М. Горького
Тверской бульвар, 22