Что будет на конференции
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11:00-13:00
Главный доклад
Олег Коверзнев
Сооснователь платформы, руководитель Yandex Cloud
Александр Черников
Генеральный директор Yandex Cloud в России и СНГ
Григорий Атрепьев
Директор по развитию продуктов, Yandex Cloud
Иван Пузыревский
Директор по технологиям, Yandex Cloud
Евгений Сидоров
Директор по информационной безопасности, Yandex Cloud
Дмитрий Иванов
Руководитель сервисов для разработчиков, Yandex Infrastructure
13:30-18:30
INFRA &
DEVTOOLS
- Compute Cloud: гибче, быстрее, безопаснее
- Приватные сети и S3 в публичном облаке
- Создание гибридной инфраструктуры
- Разработка высоконагруженных систем
- ИИ-сервисы для разработки
13:30-18:30
DATA
PLATFORM
- Отказоустойчивость баз данных
- PostgreSQL 17: что нового
- Управление метаданными
- Анализ и визуализация
- Serverless-аналитика
- Новые горизонты YDB
13:30-18:30
ML & AI
- Генеративные нейросети
- Речевые технологии и аналитика
- Обучение ML-моделей
- AI-ассистенты
- Кейсы клиентов
13:30-18:30
SECURITY
- Прозрачность работы платформы
- Комплексная cloud-native‑защита
- Наблюдаемость облачной инфраструктуры
- Защита приложений
- Практические рекомендации по безопасности
13:30-18:30
SERVERLESS
- Бессерверная оркестрация и интеграция
- Как устроена вычислительная платформа Serverless
- LowOps, low-code, pay‑as‑you‑go
- Сервисы отправки уведомлений
- Событийно-ориентированные
архитектуры и приложения
10 000+
участников в онлайне
1300
участников конференции
на площадке
для общения, обучения
и обмена опытом