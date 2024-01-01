ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

Yandex Scale — большая конференция для тех, кто создаёт цифровые продукты и решения

Онлайн Будет трансляция на сайте

Офлайн МХАТ им. М. Горького, Москва

Бесплатно После одобрения заявки

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